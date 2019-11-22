桃市議員劉茂群服務處遭槍擊？ 檢方簽結：查無犯罪嫌疑人

桃園市議員劉茂群服務處紗窗網的圓孔破損，檢方認為並非火藥槍枝、空氣槍、手持彈弓射擊彈丸所致。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-22 12:33:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市議員劉茂群服務處10月1日下午疑遭槍擊案，桃園地檢署調查後，認為紗窗網上的破損並非火藥槍枝、空氣槍、手持彈弓射擊彈丸所致，甚至在現場拾獲的黑色塑膠彈丸也與紗窗破損無直接關聯，今天已依法簽結：「查無犯罪嫌疑或應負刑責之人。」

10月1日下午5點多，劉茂群位於八德區桃德路的服務處人員，聽到一聲爆炸聲響後，外出查看，就看到服務處門口靠近把手處的紗窗網上有一個圓孔破損，並在一旁地毯上，找到一顆圓形黑色塑膠彈丸。

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檢警憂心劉茂群服務處遭人惡意攻擊，不敢大意，積極追查，檢方說，針對紗窗網的圓孔破損，進行鉛銅試劑檢測呈陰性反應，確認非火藥槍枝所致；以氣動式槍枝或手持彈弓試射同型式的金屬材質紗網，彈丸表面會留下明顯格狀印痕，也與現場找到的黑色彈丸並不相符。

檢方另針對黑色彈丸進行鏡檢法、紅外線光譜分析法、掃瞄式電子顯微鏡暨X射線能譜分析法、熱裂解氣相層析暨質譜分析法鑑驗成分，發現與紗窗網的微物跡證成分並不相似，判斷黑色彈丸與服務處大門紗窗網的破損「應無直接關聯」。

檢方說，可能的射擊熱區於10月1日下午5點多，並沒發現可疑人車，紗窗網的破損「是否確為人為射擊造成，尚非無疑」。而服務處附近約200公尺處，有民眾燃放鞭炮訓練鴿子，「無法完全排除案發時的聲響是源自訓練鴿者鳴放鞭炮聲響的可能性」，因查無犯罪嫌疑或應負刑責的人，今天已依法簽結。

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