桃市議員服務處遭射擊 疑孩子玩瓦斯槍釀禍
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國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門紗窗有個凹洞，還拾獲一顆疑似bb彈的塑膠粒。（記者陳恩惠翻攝網路）

國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門紗窗有個凹洞，還拾獲一顆疑似bb彈的塑膠粒。（記者陳恩惠翻攝網路）

2019-10-01 23:26

［記者陳恩惠／桃園報導］國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門，今晚6時餘突然傳出「啪！」聲響，疑似遭外來物擊中，由於門外紗窗破洞受損，又在門外地上拾獲一顆小塑膠粒，懷疑遭槍擊，所幸劉當時並未在服務處，桃園市警八德分局據報不敢大意，調閱周邊監視器查詢，發現案發前後2小時，並無人車經過，初步研判可能是附近孩子亂玩瓦斯槍釀禍，但劉茂群認為人身安全遭受威脅，晚間與同黨市議員「村長」詹江村進行直播。

服務處秘書表示，屋內當時進行法律諮詢服務，劉議員並未在內，正巧陳學聖立委助理騎車前來，一個站屋內一個站屋外，都聽到清脆的「啪！」聲響，仔細清查大門，發現玻璃門窗未破損，但門外紗網卻出現一個1.5公分大小圓形的凹洞，大夥四處找尋，終於在門外水溝旁找到一顆直徑1.5公分的黑色圓型塑膠粒，於是報警處理。

由於正值議會開議期間，八德警方為求謹慎，不僅派出鑑識人員到場採證，也派員四周調閱監視器清查，初步研判射擊的瓦斯槍不具殺傷力，而附近里長也表示，曾看過年輕人拿著類似生存遊戲的長槍把玩，懷疑可能是誤觸才打中服務處大門，但警方調閱附近監視器，發現案發前2小時，周邊皆無人車經過，為求慎重，除釐清事情真相外，也將加強維護議員的人身安全。

  • 就是這顆塑膠彈，打壞了議員服務處大門的紗窗。（記者陳恩惠翻攝）

    就是這顆塑膠彈，打壞了議員服務處大門的紗窗。（記者陳恩惠翻攝）

  • 事發後，國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門深鎖。（記者陳恩惠翻攝）

    事發後，國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門深鎖。（記者陳恩惠翻攝）

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