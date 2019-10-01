桃市議員服務處遭射擊 疑孩子玩瓦斯槍釀禍

2019-10-01 23:26

［記者陳恩惠／桃園報導］國民黨桃園市議員劉茂群位於八德區桃德路巷內的服務處大門，今晚6時餘突然傳出「啪！」聲響，疑似遭外來物擊中，由於門外紗窗破洞受損，又在門外地上拾獲一顆小塑膠粒，懷疑遭槍擊，所幸劉當時並未在服務處，桃園市警八德分局據報不敢大意，調閱周邊監視器查詢，發現案發前後2小時，並無人車經過，初步研判可能是附近孩子亂玩瓦斯槍釀禍，但劉茂群認為人身安全遭受威脅，晚間與同黨市議員「村長」詹江村進行直播。

服務處秘書表示，屋內當時進行法律諮詢服務，劉議員並未在內，正巧陳學聖立委助理騎車前來，一個站屋內一個站屋外，都聽到清脆的「啪！」聲響，仔細清查大門，發現玻璃門窗未破損，但門外紗網卻出現一個1.5公分大小圓形的凹洞，大夥四處找尋，終於在門外水溝旁找到一顆直徑1.5公分的黑色圓型塑膠粒，於是報警處理。

由於正值議會開議期間，八德警方為求謹慎，不僅派出鑑識人員到場採證，也派員四周調閱監視器清查，初步研判射擊的瓦斯槍不具殺傷力，而附近里長也表示，曾看過年輕人拿著類似生存遊戲的長槍把玩，懷疑可能是誤觸才打中服務處大門，但警方調閱附近監視器，發現案發前2小時，周邊皆無人車經過，為求慎重，除釐清事情真相外，也將加強維護議員的人身安全。

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