國民黨桃園市議員劉茂群涉賄選 一審判決當選無效

桃園地方法院一審判決桃園市議員劉茂群當選無效。（資料照）

2019-10-31 19:45:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨籍桃園市八德區議員劉茂群去年競選期間，送蘋果禮盒給陸光四村管理委員會的委員們，涉嫌賄選被桃園地檢署提起公訴，桃園地檢署與同選區候選人段樹文提出劉茂群當選無效之訴，桃園地方法院民事庭下午一審宣判劉茂群當選無效。劉茂群說，她將提出上訴，盼司法能還她公道。

桃檢與段樹文都主張，劉茂群為求勝選，與呂姓助理於去年選舉前，分送單價738元的蘋果禮盒給陸光四村的27位棟委，祝賀他們當選與端午節快樂，因棟委們都有桃園市議員選舉的投票權，劉茂群已經涉犯公職人員選舉罷免法「行賄罪」，因此提出當選無效之訴。若定讞，段樹文將能遞補桃園市議員職位。

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法官認為，劉茂群贈送蘋果禮盒的經濟價值與實用性，已遠超過政見發表或選舉造勢場合所發送的扇子、帽子、面紙、原子筆等贈品，客觀上具有足以動搖社區有投票權人投票意向的效用。先前陸光四村管理委員會改選時，劉茂群並未致贈水果禮盒，僅於去年選舉前委由呂姓助理送出蘋果禮盒，且沒有固定名目，足認劉茂群的行為與社會風氣、慣例或節慶無關，應屬賄選。

加上多位棟委證稱，收取禮盒時曾表明會支持劉茂群，法官認為，劉茂群贈送蘋果禮盒的行為，已構成行賄罪，有理由判決劉茂群當選無效。

劉茂群形容這是「無情的審判」，讓她心情非常沉痛，她說，她內心一百萬個無法接受，堅信自己的所作所為無愧於心，但她尊重司法，將提出上訴，捍衛自己的清白，也盼司法能還她公道。

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