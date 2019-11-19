兼顧人權與執法 移民署確保非本國籍無依兒少權益

移民署確保非本國籍無依兒少權益。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-19 23:57:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署為保障非本國籍無依兒少身分及居留權益，目前已與社政單位合作，在協尋失聯移工生母期間，社政單位可向移民署申請暫依生母國籍之外僑居留證，經尋獲生母一定期間未果，則由社政單位向內政部提出「無國籍」認定，以利後續辦理收出養事宜，經國人收養者可即刻申請歸化國籍。

移民署表示，非本國籍無依兒少經國人收養者，可依國籍法規定申請歸化國籍，尚未被國人收養者，亦可由直轄市、縣（市）社政主管機關代當事人向戶政事務所送件申請歸化國籍，無須年滿20歲。

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移民署表示，經尋獲或自行到案之失聯移工攜有子女者，移民署將協助母子一同辦理旅行文件，儘速送返原屬國，以保障其家庭團聚權。另為確保孕婦及胎兒的安全，實務上若查到懷孕的失聯移工，原則不予收容，以人保或錢保方式，作成收容替代處分。

對於出國前，無法自行尋找適當處所暫置的個案，基於當事人與幼童最佳權益考量，移民署專勤隊均協調民間團體或社福機構，協助予以安置。此外，移民署刻正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。

移民署表示，行政院自103年起迄今，邀集衛生福利部、勞動部、教育部及內政部等相關部會召開多次會議，就非本國籍兒少身分認定、就醫、就學等議題進行檢討提出對策，衛生福利部亦不定期邀集勞動部、移民署及各地方政府等相關機關召開會議聯繫會議。

移民署將持續配合行政院指導及衛生福利部業務聯繫會議分工辦理。對於監察院糾正事項，移民署也將進一步研議妥適作法，更希望移工朋友多為孩子著想並了解政府作法，有困難可向政府相關單位尋求協助，也請社會各界多關心移工處境，告知相關資訊，提供合法協助。

內政部移民署。（記者劉慶侯翻攝）

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