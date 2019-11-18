台南沙崙出現美麗的黃鶯築巢育雛 波麗士護鳥有功獲讚揚

沙崙出現一級保育的黃鸝，築巢育雛，警民展開守護。（拍鳥俱樂部吳素娥提供）

2019-11-18 14:38:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南高鐵站附近的沙崙農場附近，有俗稱「黃鶯」的一級保育黃鸝鳥進駐，築巢育雛，擔心被不肖人士竊捕，鳥友串連當地的學校師生共同守護，密切監控，歸仁警分局大潭派出所獲悉，更是主動規劃巡邏勤務，日夜緊盯， 全力協助。

歷經近3週，小黃鶯已經長大，安然離巢，警方在守護工作上的努力，傳為地方佳話，更獲得鳥友讚賞，特地前往派出所致贈攝影作品，感謝波麗士的用心協助，場面溫馨。

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國內知名的「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷表示，黃鶯因為長得漂亮，常引來寵物飼主的覬覦，不肖之徒更是到處尋巢，帶回幼鳥出售牟利，去年以來，沙崙一帶已發生2次竊捕事件，讓成員相當痛心。

黃蜀婷說，尤其小黃鶯被偷了之後，親鳥會傷心的到處尋找，同時發出悲淒的叫聲，令聞者為之鼻酸，氣憤不肖人士的行徑。

10月中，在沙崙地區的1棵樹上，被發現黃鶯的蹤跡，不僅築巢內，還有成鳥在孵蛋，到了下旬，順利誕生，並展開育雛。

黃蜀婷指出，由於10月已經不是黃鸝的繁殖期，接獲民眾通報時，感到很訝異，現場勘查後，確認巢內共有3隻小鳥。

俱樂部成員為確保小黃鸝鳥的安全，發動監看有無不肖之徒出現，附近的沙崙國中師生得知，也投入關注，一起守護。

11月初，拍鳥俱樂部成員在沙崙農場發現有人疑似要獵殺環頸雉，黃蜀婷獲報，立即在臉書社群發布訊息，動員搶救，市政府農業局森林及自然保育科也接到反映，馬上聯繫警方，加強巡邏。

也因此，轄區的大潭派出所獲悉附近有黃鸝正在育雛，幼鳥可能被竊捕，分局隨即為巡邏重點，規劃勤務，全力嚇阻、守護。

3隻小黃鸝鳥逐漸長大，日前已有明顯離巢的動作，

順利飛出，眾人守護成功，相當開心，也終於鬆了一口氣。

黃蜀婷特地帶著珍貴的拍攝作品前往大潭派出所，感謝共同守護一級保育的鳥兒，期盼警民能繼續合作，讓美麗的自然生態可以永續。

拍鳥俱樂部感謝大潭派出所協助守護珍貴的黃鸝鳥。（記者吳俊鋒翻攝）

拍鳥俱樂部以精彩的拍攝作品，向警方致謝。（記者吳俊鋒翻攝）

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