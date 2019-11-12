安居緝毒成果豐碩 竹市2警獲政院表揚

竹市警局偵查員葉怡君獲頒「重大毒品案件清查溯源類」有功人員。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-12 10:21:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為落實政府打擊毒品政策目標，新竹市警察局7到8月執行全國同步「安居緝毒專案」，以打擊毒品藥源並致力清除隱身於社區的藥頭，專案期間新竹市警察局查獲製造、運輸、販賣毒品犯罪23件34人到案，成果豐碩。

行政院為表彰執行此次「安居緝毒專案」有功機關及人員，於毒品防制會報中舉辦表揚活動，全國計有9名警察人員獲獎，新竹市警察局就有偵查員葉怡君、偵查佐徐榮添等2名優秀員警獲得遴選接受表揚。

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偵查員葉怡君獲頒「重大毒品案件清查溯源類」有功人員，葉員由一件吸食大麻毒品案件，積極溯源追查毒品來源，經多日埋伏一舉破獲大麻製毒工廠；偵查佐徐榮添獲頒「社區藥頭類」有功人員，徐員經常犧牲假日與休憩時間跟監蒐證，落實追查毒品上游藥頭，本次在社區熱心民眾協助下，一舉查獲8名隱身於社區的藥頭，績效卓著。

新竹市警察局局長鄧學鑫表示，為貫徹執行政府「安居緝毒專案」溯源斷根政策，及打擊毒品犯罪決心，讓民眾安居樂業，將持續要求同仁加強毒品查緝工作，以有效打擊毒品犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。

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竹市警局偵查佐徐榮添獲頒「社區藥頭類」有功人員。（記者蔡彰盛翻攝）

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