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政院拍板毒品條例修法 檢察官林達籲立法院加速通過

台北地檢署檢察官林達表示，這次修法非常重要，應該加速逕付二讀，並於本會期通過，才能有效反毒。（資料照）

台北地檢署檢察官林達表示，這次修法非常重要，應該加速逕付二讀，並於本會期通過，才能有效反毒。（資料照）

2019-11-07 20:00:46

〔記者黃捷／台北報導〕行政院長蘇貞昌今拍板法務部提報的「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，讓檢察官可提供施毒者更多元的處遇方式，並引進更多醫療戒癮資源。台北地檢署檢察官林達表示，這次修法非常重要，應該加速逕付二讀，並於本會期通過，才能有效反毒。

林達表示，這次修法攸關緝毒、戒毒兩大領域，政府除了大力宣導反毒、增加反毒預算外，更應該與時俱進的修法，讓法令符合新時代需求，才能有效反毒，否則新興毒品不斷衍生，等於變相開放，無法斬斷毒販金脈。

現行戒毒法令已跟不上時代

林達說，現行戒毒法令過於僵化，已經跟不上時代了，希望立法院務必全力通過，否則這個會期結束一切歸零，明年重啟立法程序，就得全部重來，等於無限期延宕下去，恐怕與反毒政策背道而馳，這恐怕是政府不樂見的情況。

法務部此次提報的修正草案，今日院會通過的重點有四，第一，查獲危險、有毀損之虞、不便保管或保管費用過鉅的毒品，取樣後在判決確定前得銷毀之；第二，毒品檢驗機構發現新興毒品或成分時，得領用部分檢體製成標準品，自行或供其他檢驗機構使用；第三，檢驗機構發現新興毒品或成分時，由衛福部等機關領用部分檢體製成標準品使用，節省經費及時程；第四，緩起訴處分條件呈現多元面貌，又撤銷緩起訴處分者，由檢察官繼續偵查或起訴，並建立為戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇前的專業評估機制。

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