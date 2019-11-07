助毒癮者脫離毒品危害 蘇揆拍板修法

行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板法務部提報的「毒品危害防制條例」部分條文修正草案。（資料照）

2019-11-07 11:46:20

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板法務部提報的「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，未來獲緩起訴的吸毒者，將可先由醫療機構評估進行治療，採取更多元、適切的做法，而非直接送交勒戒。主持院會的蘇貞昌說，這波修法，重點在協助毒癮者脫離毒品的危害，藉由引進更多醫療戒癮的資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮程度，結合專業醫療意見，提供更多有利戒除毒品之適當處遇。

蘇貞昌說，蔡政府上任後，為展現反毒決心，除在預算面，4年投入100億元，完備緝毒所需的人力與設備；行動面，集合跨部會力量，執行4波的「安居緝毒」專案，深入社區，向上溯源，除惡務盡；也從法制面，修正「毒品危害防制條例」，加重製毒、販毒、運毒者的刑責，並防制新興毒品氾濫。

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依據現行規定，若毒品施用者經緩起訴，現行規定須將毒品施用者送交勒戒、觀察，強制戒治，這次通過的修法則明定，未來獲緩起訴的吸毒者，檢察官可先請醫療機構評估是否先採取精神治療、心理輔導或者戒癮治療等更多元的做法。

同時，因應新興毒品的興起，為協助檢警執法，這次修法明定，查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過鉅的毒品，經取樣後，在判決確定前得銷燬之。

蘇貞昌指示這項修法送請立法院審議後，請法務部、衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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