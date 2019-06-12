緝毒半年查獲1吸管1藥頭 18警哀怨分9嘉獎

2019-06-12

17警僅分到3分之1嘉獎

〔記者王捷、邱俊福／綜合報導〕好苦啊！18名警察緝毒半年僅查獲1根沾毒吸管和藥頭1名，勞累辛苦的眾警只能共分9支嘉獎，其中的17警每人僅約分到3分之1支，真是難為了。

監聽3個月 天天睡偵查隊

台南市警二分局去年底掌握綽號「阿華」的藥頭，分局動用4個小隊加上2名員警共18人展開偵查，直到取得進一步跡證後今年3月上線監聽，監聽3個月期間，單身的偵查佐每週要去通訊監察中心拿監聽音檔、逐字打出譯文，常常忙得連洗衣服時間也沒有，還天天睡在偵查隊。其他隊員也沒閒著，只要分析監聽內容認有必要，一組人馬就要趕往現場勘查，另一組人馬負責文書工作。

查獲毒品不到0.5公克

這半年來，仍要繼續處理派出所送來的案子和值日，幾乎耗盡偵查能量，直到昨天清晨終於收網，兵分8路執行搜索，未料僅起出1根吸管，管內沾有少量、不到0.5公克毒品，且雖逮獲藥頭阿華，而同時落網的另4嫌只是小藥腳。為了這件案子，警方通訊監察作業加筆錄等共印了1千多頁書面資料。

警政署規定，逮捕1名藥頭可獲9支嘉獎，已經2個多月沒換洗衣服的偵查佐獲首功，可得3支嘉獎，剩下6支嘉獎由17人分。讓警方哀嘆的是，除了不知17人該如何分6支嘉獎外，從結果看，辛苦半年的成果實在是「CP值好低」。有員警嘆說，其實類似這種低CP值案件，過去也辦過不少。

基層員警說， 現今藥頭多半不用電話聯繫，監聽效益大降，已有必要開發更有效的緝毒偵查方式。

刑事局表示，同仁偵辦毒品案很辛苦，已特別提高查緝獎勵，從過去查獲藥頭6支嘉獎提高到9支，雖然緝毒是以結果論，仍希望同仁基於治安維護，積極查緝毒品。

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