台泰聯手緝毒寫下歷史新頁 泰國緝毒局長率團來台致謝

2019-07-12 15:47

〔記者黃捷／台北報導〕台、泰日前聯手破獲跨國毒品走私案，在泰國清邁地區查獲51.74公斤K他命毒品，並逮捕台籍楊姓、高姓運毒犯嫌及2名泰籍同夥，在台灣國際辦案史上寫下亮眼的一頁，泰國緝毒局（NSB）局長Chinnapat Sarasin也於9日率多名高階幹部來台參訪，親自致贈謝函表達感謝。

調查局指出，近來在泰國查獲多起台灣人涉嫌毒品走私案，引發泰國執法單位高度關切，NSB是泰國最具緝毒能量的執法機關，此次雙方合作破獲毒品案，顯示跨國合作成效逐漸浮現，Chinnapa局長親自率團來台參訪致謝，更顯示其對台合作緝毒的重視，雙方另就多起合作個案進行專案會談，期能合作再創新猷。

調查局今年1月間破獲泰國進口爽身粉貨櫃夾藏322.4公斤K他命毒品後，即刻與泰、美等國執法機構合作，進行情資交換、分析比對，查出台籍楊男、高男與本案有關，2人於4月間飛抵泰國，疑似將與泰籍販毒集團接頭。

調查人員展開跟監，發現楊、高進入清邁一處可疑倉庫，準備將毒品裝入2台音箱運回台灣，見時機成熟，當場發動逮捕，成功查獲35包「鐵觀音」茶葉袋，每袋裝有1公斤K他命成品，及尚未包裝的散裝K他命，總共51.74公斤，目前並擴大追查幕後販毒集團。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法