警察為了績效 涉洩露同事緝毒帳號被訴

2019-05-27 22:49

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，任職於新北市政府警察局林口分局的李姓偵查佐，與之前服務分局的同事相處不睦，又為了爭取個人緝毒績效，竟向女藥頭洩漏之前同事的網路帳號，要求她把同事踢出不時有毒品交易訊息的微信群組「支援版」，讓他能「獨家」在該群組緝毒，新北地檢署今依公務員洩漏國防以外秘密罪嫌將他起訴並聲請簡易判決處刑。

檢警調查，去年2月24日，李男透過LINE向曾被他查獲涉入毒品案件的陳姓女子說：「我不會抓妳啦」、「剛好妳可抓跟你搶生意的／何樂不為」，藉此取得陳女信任。

今年5月16日，陳女透過LINE回覆表示願意配合，請李男提供之前以「釣魚」方式，查獲她涉犯毒品案件的警員資料；李男假意同意後，透過LINE語音通話功能，告知他會傳警員緝毒所用的微信帳號截圖，要求陳女設法把這些帳號踢出微信群組「支援版」，隔日他還真洩漏同事的帳號。

陳女因另涉他案被逮，其他員警發現對話訊息，才知道李男所作所為，法辦他洩密及庇護他人毒品犯罪行為重罪，李男坦言洩密否認包庇，辯稱LINE對話是「話術」，以此取得陳女信任，希望獲得毒品交易訊息，且他一直有在抓毒品。

檢方調查後判斷，李男洩密是因同僚相處不睦及為了爭取個人績效，而非包庇他人毒品行為，依刑法洩密罪嫌起訴，毒品危害防制條例部分不起訴；據了解，李男案發後已調往其他分局。

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