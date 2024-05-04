打保齡球？台中轎車撞開阻車石球衝上人行道 6汽機車遭無妄之災

轎車轉彎失控開上人行道。（民眾提供）

2024/05/04 17:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區昨晚發生一起離譜車禍，一輛轎車行經三民路與金龍街路口，轉彎時直接撞開阻車石球並開上人行道，碰撞3輛機車，接著石球又往前滾再波及3輛汽機車，所幸無人受傷，而駕駛經酒測無酒精反應，詳細肇因警方釐清中。

這起自撞事故發生在昨晚10點多，地點在台中市北區三民路3段291巷與金龍街口，因撞擊力道太猛烈，巨大的緊急煞車及碰撞聲響，引起當地民眾注意外出察看，只見一輛轎車直接撞開兩顆阻車石球後開上人行道，除擦撞學校圍牆也波及停放的汽機車，轄區第二分局獲報立即派遣永興派出所及交通分隊前往查處。

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經查，19歲林男當時駕駛轎車，由三民路3段右轉金龍街往健行路方向行駛，自述因轉彎操控不慎，導致碰撞人行道上圓型石球及3輛停放人行道機車（停放人行道無違規停車），而石球遭撞開後向前滾動，再與路邊停放的2輛機車、1輛轎車發生碰撞。

警方清查現場幸無人受傷，另也對明顯受到驚嚇，臉色慘白的林男酒測，並無酒精反應，但因現場無路口監視器影像，將持續調閱其他監視器影像，還原事發經過，至於詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判；第二分局提醒駕駛人，在多車道車道行駛時，應依相關標誌、標線之指示來行駛，共同維護交通秩序及順暢。

轎車撞開阻車石球波及6汽機車。（民眾提供）

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