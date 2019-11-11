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疑大車視線死角釀禍 北市單車男捲入遊覽車底不治
2019-11-11 13:12:47
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區景隆街口清晨發生一起死亡車禍，一輛遊覽車疑因視線死角，右前車頭撞上正在路旁騎腳踏車的61歲陳姓男子，陳男連人帶車捲入車底，被救出時已無生命跡象，經送萬芳醫院急救仍不治，警方初步調查雙方並未喝酒，詳細車禍原因仍待釐清。
警方調查，遊覽車61歲蘇姓駕駛當時從羅斯福路六段往北行駛，當時正要右轉景隆街，疑因遊覽車體龐大有視線死角，沒注意到右邊有正要騎腳踏車去大安區上班的陳男，等發現時腳踏車已連人帶車被捲入車下，蘇姓駕駛發現肇禍後立刻下車查看。
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肇事蘇姓司機初步向警方表示，右轉當時並未看見陳男，直到撞擊後才驚覺輾到人，路旁晨運民眾見狀緊急報警，警方目前先調閱附近監視器，釐清車禍責任，詢後依業務過失致死罪嫌將司機移送偵辦。
警方呼籲，遊覽車因車身高，A柱體積較大、轉彎時務必再三察看、行人也必須保持距離以維自身安全。