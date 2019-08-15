又是恐怖內輪差！ 騎車女大生命喪大貨車輪下

2019-08-15 20:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市昨天驚傳死亡車禍，陳姓女大生騎車行經西屯區一處路口時，與同向準備右轉大貨車碰撞，陳女連人帶車倒地慘遭輾過，當場沒了生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，初步研判疑因大貨車內輪差視線死角導致，但確實肇事原因及責任歸屬，仍需警方進一步鑑定釐清。

據了解，目前在南部某大學就讀的20歲陳姓女大生放暑假回台中，昨天下午3點多騎車沿台灣大道往郊區方向繞行環中路，從機車道和同向由45歲戴姓司機駕駛的大貨車一起準備右轉匯入一條彎道時，雙方疑都未注意到對方，在內側車道的大貨車右前方，與外側車道的機車左後方碰撞。

女大生當場連人帶車摔倒在地，機車卡住大貨車前輪被拖著滑行，女大生則因閃避不及，不幸又被大貨車右後輪輾過，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

肇事戴男向警方說，「轉彎時曾注意看後照鏡，但當時真的沒有看到機車」；初步研判疑因大貨車的內輪差視線死角釀禍，但確實肇事原因及責任歸屬仍需警方進一步鑑定釐清。

至於為什麼轉彎時沒看到機車？警方說，這是大型車「內輪差」造成的視覺死角，也是每年奪走許多條寶貴生命的可怕道路殺手，所謂「內輪差」就是車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差。

尤其大型車轉彎時往往先稍左轉加大轉彎半徑再右轉，除了會讓其他用路人誤判而置身險境，內輪差更因車身加長而變大，駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也會跟著更大，無法察覺車旁的人車，因此很容易發生意外，提醒機車族盡量遠離或勿與大型車併駛，避免行駛在大型車車側的安全觀念非常重要，以免因大型車視線死角及內輪差發生危害。

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