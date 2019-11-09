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老翁違規擺攤賣水果 不滿取締竟持刀追砍員警

蘇男（右下角）不滿員警動他的水果攤位，竟持鐮刀欲追砍員警。（記者陳薏云翻攝）

蘇男（右下角）不滿員警動他的水果攤位，竟持鐮刀欲追砍員警。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-09 15:35:52

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名81歲蘇姓老翁，長期在永和頂溪捷運站擺攤，因違規占用道路常遭警方取締，今上午警方再次前往捷運站附近取締違規，上前勸說蘇男時，蘇男竟持鐮刀攻擊警員，警員拿出辣椒水噴蘇男臉部，又遭蘇男持拐杖用力揮打李員左手臂，遭警方依妨害公務逮捕送辦。

據了解，蘇男在永和頂溪捷運站後方擺攤賣水果，中正橋派出所2名警員李承庭、邱柏偉今前往現場取締攤販，好言規勸要蘇男不要再捷運站旁擺攤，但蘇男態度仍非常消極，不配合移置。

李員便採取強制作為，向蘇男表示「你不收，我們幫你收！」開始移置蘇男的水果攤位，並將蘇男的水果籃打翻，蘇男瞬間遭到挑釁，持鐮刀衝向前欲砍李員李員以辣椒水噴其臉部躲開攻擊。

消防人員到場緩解蘇嫌臉部不適後，蘇男又持拐杖用力揮打李員左手臂，李員認為蘇男已涉嫌妨害公務，隨即將蘇男壓制，壓制過程中造成李員右膝扭傷。警方隨即將蘇男帶回問訊。

蘇男供稱，自己在捷運站附近擺攤已經20多年，每次都被警察開單，這次是看見警員要將擺攤的水果收走，才會一時氣憤持鐮刀砍警，訊後依妨害公務罪送辦。

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