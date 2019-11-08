為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

她約炮嘿咻 男爽啪完才知「事件大條」

新北地檢署調查2人對話均未談及少女年齡，認定吳男不知少女未滿16歲不起訴。（記者陳慰慈攝）

新北地檢署調查2人對話均未談及少女年齡，認定吳男不知少女未滿16歲不起訴。（記者陳慰慈攝）

2019-11-09 00:06:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子在友人聚餐活動中認識15歲少女，2人發生性行為，少女更因此懷孕，吳男被依對未滿16歲女子性交罪嫌送辦時表示，知道少女有在約炮，所以才約嘿咻，不知少女年齡，新北地檢署調查2人對話均未談及少女年齡，認定吳男罪嫌不足不起訴。

不起訴處分書指出，吳男出庭時供稱，參加友人聚餐認識少女，雙方互加微信好友，但2人聊天都未談及年紀、星座或畢業學校，因知道少女有在約炮，所以才會約他到家裡嘿咻。

少女也自承，沒跟吳男聊到年紀，不知道他是否知道自己才國中畢業，跟吳男嘿咻的確切時間她忘了，只知道當天肚子很餓，所以坐計程車去他家。

檢方勘驗2人的對話紀錄發現並未談及年紀，少女國中畢業後未繼續升學，吳男與她通話時間未受在校時間限制，加上少女言行舉止、裝扮與16歲女子無異，認定吳男不知少女未滿16歲，予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
已婚男警和少女嘿咻 與父母連帶判賠120萬
2019-11-06 08:58

已婚男警和少女嘿咻 與父母連帶判賠120萬
男蟲上網拐少女 巷弄、百貨公司廁所啪啪啪
2019-11-01 23:10

男蟲上網拐少女 巷弄、百貨公司廁所啪啪啪
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
9.2％高中職生曾「趴趴趴」國健署調查：22.6％沒避孕
2019-09-26 11:39

9.2％高中職生曾「趴趴趴」國健署調查：22.6％沒避孕
男星公開女製片約炮音檔？挨轟拚出道不擇手段
2019-09-24 11:29

男星公開女製片約炮音檔？挨轟拚出道不擇手段
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！
驚悚！惡男約炮被拒 當街砍高中妹20刀狠斷指
2019-09-10 05:30

驚悚！惡男約炮被拒 當街砍高中妹20刀狠斷指

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播