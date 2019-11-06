已婚男警和少女嘿咻 與父母連帶判賠120萬

已婚男警二度與少女碰面並性交，遭少女父親提告；法院審結，判男警及其父母應連帶賠償120萬元。（情境照）

2019-11-06 08:58:49

〔記者溫于德／台北報導〕已婚男警與未成年女友性交被少女父親發現，少女父親後來與男警達成協議，約定男警在女兒未滿20歲前，需逐漸疏遠，否則要賠償千萬元，男警父母也要負起連帶責任；殊不知，男警二度與女友碰面並性交，遭提告求償。台北地院審結，判被告應連帶給付120萬元給少女父親，可上訴。

少女父親說，男警2014年12月到隔年3月間與女兒性交，他與男警及其父母後來達成協議，約定男警不得再與女兒見面，若違約須連帶賠償1000萬元。

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豈料，男警未記取教訓且不知悔改，前年7、8月暑假間與女兒二度碰面，其中一次相約在桃園見面並性交，另一次則在台北捷運站見面，顯見男警惡意違反約定，依和解書約定，男警必須賠償，其父母也要負起連帶責任；此外，男警所為也已侵害少女父親親權，連帶索賠500萬元。

男警與父母委託律師辯稱，男警雖承認前年兩度與少女碰面，但否認有性交，且會碰面是因少女亟需幫助提出見面要求，男警出於善意才與少女相見，並當面鼓勵少女與父親溝通等，否認有任何不軌之舉；另男警也已刪除少女私密照片，並未對外散布，可見少女父親提告並無理由。

被告律師也說，即便男警已違約須賠償違約金，基於金額過高，依民法相關規定，應酌減至2萬元或相當數額。

法官透過少女父親提出的錄音檔發現，當少女父親詢問男警與少女為何發生性關係時，男警不僅具體回答是在桃園受訓時性交，還向少女父親道歉；另少女也清楚答覆父親前年間曾與男警性交1次。

法官審酌男警已婚且育有1女，現擔任警察工作，竟違反與少女父親的約定，酌減後判應連帶賠償賠120萬元。

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