在家從事收費寵物寄養 17歲少女沒證照被罰10萬

依動保法規定，經營特定寵物寄養，須申請許可，並依法領得營業證照，違法可罰10萬到300萬元。（圖由苗栗縣動物保護防疫所提供）

2019-11-08 16:17:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣17歲蔡姓高中少女，因喜歡貓狗，透過網路平台Pet Backer，在家從事收費的寵物寄宿寄養服務，因發生寄養寵物意外死亡糾紛，被飼主檢舉；苗栗縣動物保護防疫所調查，發現少女未領有特定寵物寄養業許可證，卻擅自經營寵物寄養業務，依違反動物保護法裁罰10萬元。少女不服，提訴願被農委會駁回，再提行政訴訟，苗栗地方法院認為動防所的裁罰合理，也駁回少女之訴。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，依動保法規定，經營特定寵物寄養，須申請許可，並依法領得營業證照。但動防所接獲舉報後，派員前往少女住處訪查，發現少女未領有特定寵物寄養業許可證，已違反動保法，依法裁罰。

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少女不服，提起訴願，經農委會駁回，遂提行政訴訟；少女主張，因本身喜歡小動物，且僅於今年農曆過年期間，偶爾接受他人委託在家中協助餵食他人的貓犬，且僅酌收每日300元，與一般經常、反覆從事寵物寄養服務的業者不一樣。

且少女稱，她實不知悉此行為有違反動物保護法，且自事發後，深感懊悔，也與飼主達成和解，之後也未再有協助餵食他人貓犬的行為，已記取經驗教訓，盼能撤銷處分。

法官認為，並非要有店面經營方屬業者，且少女於平台上刊登寄養寄宿服務及收費等資訊內容，已有相當專業之說明文案及規劃，且具有牟利性、持續性之營業特質，仍可認定為「業者」。

因依少女違反的動保法條，可罰10萬元到300萬元，法官認為，苗縣動防所於裁罰時，已考量少女違法情節，從輕裁處最低罰鍰金額，依法無不合。

現代人視寵物如家人，相關行業也蓬勃發展，苗栗縣動防所也呼籲，若有意從事寵物寄養者，可參照動保法規定，取得法定符合資格及場所後，以2000元向縣市主管機關申請營業證照許可，以避免受罰。

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