桃園警犬訓練所爆虐狗 時力批動保法大漏洞

2019-10-22 13:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今與中壢區立委參選人林佳瑋、桃園市議員簡智翔共同召開記者會，針對近日桃園楊梅龍杰警犬訓練所爆發訓練師虐狗案件、且訓練所環境髒亂不堪，主管機關卻未能依法開罰一事，呼籲主管機關應從嚴裁罰，並盡快修正現行動保法的漏洞。

出席記者會的農委會科長鄭祝菁表示，將會進一步對個案裁定罰鍰，也有就此事與桃園動保處保持聯繫。

時代力量立委參選人林佳瑋說，現行「動保法」是農委會訂定的，其中規範所有有「買賣、寄養及繁殖」行為的寵物業者都必須申請許可，並接受查核及評鑑，盼農委會能擴大查核未申請許可的寵物業者；林佳瑋說，日前桃園市政府才公告今年評鑑143家業者的結果，但評鑑之後，仍發生龍杰這樣業者可以繼續合法掩護非法，成為動保最大的漏洞，因此除了擴大查核外，希望可以將在查核、評鑑中的業者名稱、違規事由、裁罰金額及是否改正的資訊公開。

時力立委徐永明強調，因法規沒有要求訓犬所申請登記，所以沒有登記資料，但像龍杰這樣私底下違法經營買賣、寄養及繁殖的業者在台灣有多少？民眾將自己的毛小孩送到訓練所絕對不是要讓他們在骯髒的環境寄宿、在暴力的情形下受訓，盼農委會能明確將此3種業者的查核落實，讓台灣不要有下一個龍杰虐犬案發生。

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