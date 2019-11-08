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台中母子3人慘遭殺害 下週二解剖釐清死因

台中地檢署檢察官率法醫上午相驗台中出租套房母子三屍命案，3具屍首均已開始腐爛、屍水流出，口鼻部均有異常的出血情形，符合勒斃及窒息死亡的跡象，已無法看清勒痕及舌骨情形，檢察官定下週二（12日）進行解剖驗屍確認死因。（資料照）

台中地檢署檢察官率法醫上午相驗台中出租套房母子三屍命案，3具屍首均已開始腐爛、屍水流出，口鼻部均有異常的出血情形，符合勒斃及窒息死亡的跡象，已無法看清勒痕及舌骨情形，檢察官定下週二（12日）進行解剖驗屍確認死因。（資料照）

2019-11-08 15:27:09

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署檢察官率法醫上午相驗台中出租套房母子三屍命案，3具屍首均已開始腐爛、屍水流出，口鼻部均有異常的出血情形，符合勒斃及窒息死亡的跡象，已無法看清勒痕及舌骨情形，檢察官定下週二（12日）進行解剖驗屍確認死因。

上午檢察官進行相驗，死者的姐妹到場指認及陪同，兩姊妹三度進入冷凍庫，確認死者身份，至於為何要由姊妹重複地觀察屍體，檢方三緘其口，不願透露。

據悉，死者死亡時間約4至5日，身體已出現屍斑並開始腐爛，一碰死者皮膚就會流出屍水，但初步發現3具都是在口鼻部有異常出血，這是勒斃的必然跡象，而嬰孩被重力以棉被壓住窒息，也出現口鼻異常出血。

檢方指出，初步發現死者陳女及2名幼子口鼻及臉部有不正常出血情形，疑有外力介入致死現象，朝他殺方向偵辦。

專案小組綜合事發現場跡證及相關證人之證述，認為與陳姓女子同居之陳男涉有殺人重嫌，且有逃亡及滅證之事實，上午簽發拘票，已由專案小組拘獲，並經其同意搜索相關處所帶回相關物證，陳男在警詢中的說詞，是否可採，還待檢察官偵訊，勾稽全案事實始能判斷。目前全案積極偵辦中。

死者的姊妹前往認屍。（記者楊政郡攝）

死者的姊妹前往認屍。（記者楊政郡攝）

鑑識組人員從案發現場帶走物證。（資料照）

鑑識組人員從案發現場帶走物證。（資料照）

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