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首頁　>　社會

台中母子3屍案男友認罪！勒斃女友、悶死雙胞胎

2019-11-08 13:34:53

〔記者楊政郡／台中報導〕台中出租套房三屍命案，中午出現戲劇性發展，據悉，警方中午在彰化一家網咖逮捕陳女的同居男友，該男子已坦承是感情出問題，痛下殺手，先勒斃陳女，再以棉被悶死小孩，並一起把一男嬰與母親包在棉被內，警方目前仍在偵訊中，訊後將移送檢方偵辦。

據了解，警方昨日就鎖定陳女的同居男友涉嫌重大，今天中午11點多在彰化一家網咖店逮捕他，而他已坦承殺害陳女與雙胞胎男嬰，目前警方正秘密偵訊中。

據透露，該男子坦承她經常與陳女吵架，因為經濟問題、感情問題，實在很煩，幾日前一時情緒失控，徒手勒斃陳女，事後才又將雙胞胎以棉被悶死，他簡單打掃現場後離去。

據透漏，該男子在本月3、4日還頻繁進出該套房，可能已經下手後再作事後處理，警方從監視器發現他舉動怪異才鎖定他，他是陳女與前夫離婚後，與陳女同居的男友。

不過陳女的雙胞胎都從母姓，而陳女戶籍上有田姓前夫，到底雙胞胎是田某的小孩，還是目前涉案同居男友的小孩，警方正在釐清。

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