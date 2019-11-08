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台中母子3屍案 29歲未婚媽媽經濟拮据 獨力養雙胞胎

中市1棟住商混和大樓的出租套房傳出一大兩小三屍命案，警方慎重調查。（記者張瑞楨攝）

中市1棟住商混和大樓的出租套房傳出一大兩小三屍命案，警方慎重調查。（記者張瑞楨攝）

2019-11-08 10:19:58

〔記者楊政郡／台中報導〕昨晚在台中市光復路傳出的母子3屍命案，清晨已有家屬趕赴認屍，確認死者是陳姓29歲未婚媽媽，獨力撫養一對雙胞胎兒子，經濟相當拮据，上午將由中檢派檢察官前往台中市生命禮儀管理所相驗，釐清3人的死因。

據悉，3人陳屍在出租套房內，身體是以涼被覆蓋及包裹著，死亡時間在3天以上，已出現屍斑，家屬來自彰化縣認出死者為29歲陳女，與年約1歲左右雙胞胎兒子。

檢警表示，孩子還很小，應該不會有輕生念頭，3人的關係必須先釐清，並確認3人各別的死因，現場查扣陳女的手機及資料一批，將一一過濾她周邊相關人士，以了解真正死亡原因。

中檢襄閱主任檢察官林彥良表示，今天將由檢察官陳隆前往相驗，目前還在署內進行準備及商討中，相驗時間尚不確定。

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