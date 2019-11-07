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首頁　>　社會

囂張護理師比「V」 醫師娘才驚知夫偷吃窩邊草生子

示意圖。與新聞無關

示意圖。與新聞無關

2019-11-07 12:33:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北市一名65歲鄭姓醫生與診所41歲黃姓護理師有染，黃女抱子找婆婆，鄭妻起疑到申請戶政事務所戶籍謄本，才發現丈夫認領其與黃女生下的男嬰，控訴黃女不把她放在眼裡，還態度囂張比出「Ｖ」勝利手勢，民事部分，二審判黃女須賠償鄭妻80萬元確定；刑事部分，新北地院今依相姦罪判黃女徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

醫師娘與鄭男結婚20多年膝下無子，她指控，2016年看到離職的黃女，抱著男嬰到診所跟婆婆吃飯，她直覺有鬼，同年4月，申請戶籍謄本後，發現丈夫戶口多了一名男嬰，才驚知老公與黃女在診所搞不倫，外遇曝光後，黃女更視無忌憚，對她比出「Ｖ」勝利手勢，她氣炸同年5月就對黃女提出民、刑事告訴，對老公則撤告。

法院審理時，黃女辯稱，2006年起開始在鄭男的診所上班，在診所內見到鄭妻自稱「曹小姐」，與鄭男毫無互動，看來感情不睦，2013年鄭父住院期間，都是她陪伴鄭男去探望，才開始對鄭男產生不同感情，鄭男也說他與妻子婚姻有問題想離婚。

黃女表示，2013年9月，鄭男聲稱已辦妥離婚手續，且持續追求她，她才答應交往，兩人並在診所附近同居，直到2015年2月兩人到日本旅遊，才發生性行為1 次，2015 年4 月她發現懷孕，告訴鄭男希望給孩子一個名分，鄭男才坦承尚未離婚，自日本返台後，她就未再與鄭男發生性行為，而鄭男於104 年底中風，也不可能再與她發生性行為，強調誤認鄭男已婚才與他嘿咻，主觀上無犯意，且地點在日本，台灣並無管轄區。

法官依黃女就診婦產科病歷，函詢台灣婦產科學會，推算出黃女受孕時間應在國內，雖鄭男指稱是他讓黃女誤認已離婚，但法官認為，兩人之子目前由黃女照顧，兩人間有感情及利害關係，認為鄭男有偏袒黃女的可能，加上2013年兩人同居後，鄭男2014年4月、2015年4月仍與妻子、母親出國旅遊3次，且鄭妻仍住在診所樓上，當時仍在診所上班的黃女，不可能不知道鄭男是否已離婚，因此不採信其辯詞，依相姦罪判黃女有期徒刑3月。

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