小三偷腥200次公開爆料 男方輕生 元配求償結果出爐

2019-07-22 17:22

〔記者溫于德／台北報導〕辛姓資訊公司男老闆偷吃同樣已婚林姓女會計，之後兩人感情決裂，林女憤而向老闆娘承認是小三並對外爆料；辛男後來選擇輕生，辛妻也狀告林女通姦罪。辛女在檢方偵查時承認上床200次，被依相姦罪判刑4月；民事部分，上週五再判她應賠償老闆娘60萬元。刑民事均可上訴。

年近而立的林女從2013年3月起至前年1月止擔任公司會計，起訴指出，林女從2015年8月起到離職為止，在北市多家摩鐵或租屋處內與辛男發生約200次性行為；但林女離婚後不滿辛男遲不娶她進門，不僅向廉政署檢舉公司弊端，還透過媒體爆料辛男棄她於不顧，再向辛妻承認自己就是小三。

兩人後來均挨告妨害家庭，但檢方偵查期間，辛男赴金門輕生，加上林女獲丈夫撤告，檢方遂就林夫提告妨害家庭部分處分不起訴；至於辛妻提告林女部分，因辛妻不願撤告，加上林女承認偷情，依法提起公訴。林女今年6月中被依相姦罪判刑4月，得易科罰金12萬元。

辛妻另在民事起訴狀強調，林女所為導致她在婚姻關係中感到悲憤、羞辱、沮喪，且受人非議，憤而求償200萬元精神慰撫金。

此外，辛男與前妻、她所生子女共6名，有權在幸福、關愛家庭中成長，卻因林女惡意介入家庭，導致辛男從2016年起長期夜不歸宿，甚至與林女同居，害她身心遭受極大創傷而無法與辛男重建信任關係，導致家庭不再和樂圓滿，令小孩被迫面對家庭破碎情況，只能在敵意環境中成長，且辛男因林女輕生後，小孩必須與父親天人永隔，6人因此對林女求償共600萬元精神慰撫金。

林女否認具賠償責任反辯稱，公司前年9月將董事長由辛男變更為元配，且兩人後來離婚，導致辛男感覺一無所有，才會在前年12月輕生。

法院審理後判林女應賠償元配60萬元；至於6名小孩求償部分，小孩雖舉證辛男遺書與新聞報導欲證明家庭權受損，但觀察遺書內容，乃辛男對於遭人陷害及落入騙局等事表示不甘，且因自身行為對元配及其他家人、朋友表達歉意及懊悔，並強調自己並無不法行為等。

法院表示，相關文書是辛男抒發內心所寫，以及媒體依據林女陳述而成的報導，卻均無法證明6名子女的權益受損，駁回6名子女請求。

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