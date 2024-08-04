求玉帝懲罰偷腥夫 人妻反遭判離

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2024/08/04 05:30

法官認為不理性溝通 違反夫妻互愛態度 已達不堪同居之虐待

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣許姓男子提起離婚之訴，主張妻子沉迷宗教走火入魔，拿他的內衣褲施法，詛咒且要求他喝符水，已達虐待程度；許妻則反指丈夫出軌在先，但她仍期待倦鳥歸巢。法官認為許妻涉入宗教甚深，甚至語出「地獄在上，請玉皇大帝處罰（丈夫）」，不思理性溝通，反而祈求超自然力量懲罰、以神怪之說詛咒丈夫，違反夫妻互愛態度，判決兩人離婚。

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判決書指出，經營工廠的許男，與妻子結婚逾卅年，他於二○一七年「偷吃」與女子入宿汽車旅館，被妻子抓姦在床，法院判二人賠償許妻廿萬元，許男訴請離婚，但法官認為是許男外遇才導致夫妻婚姻生變，判許男敗訴。

事隔約五年，許男再次訴離，主張妻子沉迷宗教，不斷拿錢供養宮廟法師，還把他受贈於母親的房屋闢建為宮廟，屢次懷疑他出軌，拿他的內衣褲去給法師施法，要求他喝符水，還以鬼神之說詛咒恫嚇他，已達「不堪同居之虐待」的離婚事由。

許妻答辯稱丈夫指控不實，是丈夫外遇在先，二○二二年與別的女人牽手，今年又與異性牽扯不清，但她認為丈夫只是一時色迷心竅，終會迷途知返、倦鳥歸巢，強調婚姻失和是丈夫持續外遇，並非她的責任，反對離婚。

高等法院台中分院認為，許妻自述主導宮廟活動、辦法會，信徒每月一起誦經二次，她偶爾會幫人收驚，顯示她涉入宗教甚深；許男提出的錄音顯示，許男對妻子說她涉入宮廟事務太深，「一念之差神變魔」、已經走火入魔，許妻卻是不斷誦禱，請玉皇大帝頒發宮旨懲罰丈夫。

法官依此認為，兩人因許妻信仰而爭執時，許妻未以積極理性態度與丈夫溝通協調，反而祈求超自然力量（玉皇大帝）譴責、懲罰丈夫，以神怪之說詛咒丈夫，毫不顧念夫妻情份及丈夫感受，且兩人分居多年，婚姻已無回復希望，判決離婚。可上訴。

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