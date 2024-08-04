妻子祈求玉皇大帝懲罰外遇夫 法官：以神怪之說咒夫判離婚

高等法院台中分院認為許妻不思理性溝通，反而以神怪之說詛咒丈夫，判決兩人離婚。 （記者張瑞楨攝）

2024/08/04 06:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣許姓男子提起離婚訴訟，指控妻子沉迷宗教，已是走火入魔，拿他的內衣褲施法，詛咒且要求他喝符水，已達虐待程度；許妻則反控丈夫不斷出軌，她仍期待「倦鳥歸巢」，法官認為許妻涉入宗教甚深，甚至語出「地獄在上，請玉皇大帝處罰（許男）」，不思理性溝通，反而祈求超自然力量（神明）懲罰丈夫，以神怪之說詛咒丈夫，違反夫妻互愛態度，據此判決兩人離婚。

判決書指出，經營工廠的許男，與妻子結婚逾30年，他於2017年與外遇的女清潔工暢遊花東，還入宿汽車旅館，被妻子抓姦在床，許妻控告二人獲賠20萬元，許男也提起離婚訴訟，不過，法官認為是許男外遇，導致夫妻婚姻生變，判決許男敗訴。

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事隔約5年，許男再度提起離婚之訴，他主張妻子沉迷宗教，不斷拿錢供養宮廟法師，還把他受贈於母親的房屋闢建為宮廟，屢次懷疑他出軌，拿他的內衣褲給法師施法，要求他喝符水，還以鬼神之說詛咒恫嚇他，已達「不堪同居之虐待」的程度，聲明法院判決離婚。

許妻答辯說，上述指控全部不實，丈夫外遇在先，2022年被發現與女人牽手，今年（2024年）又與異性牽扯不清，但她認為丈夫只是一時色迷心竅，終會迷途知返、倦鳥歸巢，她強調，婚姻失和是丈夫持續外遇，她沒有責任，應駁回離婚之訴。

高等法院台中分院認為，許妻自述主導宮廟活動，包括辦法會，信徒每月一起誦經2次，她偶爾幫人收驚，顯示許妻涉入宗教甚深，許男提出的錄音顯示，許男質疑妻子涉入宮廟事務太深，「一念之差神變魔」，已經走火入魔，許妻卻不斷誦禱，祈求玉皇大帝頒發宮旨，懲罰丈夫許男。

法官認為，上述錄音顯示，兩人因許妻信仰而爭執時，許妻沒有以積極理性態度，與丈夫溝通協調，反而祈求超自然力量（玉皇大帝）譴責懲罰丈夫，以神怪之說詛咒丈夫，毫不顧念夫妻情份及尊重，也不顧慮丈夫感受，兩人又已分居多年，婚姻已無回復的希望，判決兩人離婚，可上訴最高法院。

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