不爽疫情期間返家要消毒竟拋妻棄女 不養家渣男被判離婚

不養家渣男，酒駕易科罰金還要妻子去借貸來繳納，疫情期間回家不肯消毒雙手才碰年幼女兒，妻子要求她暫住工作地後，索性不回家，妻子訴請離婚，南投地院法官判離。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/21 22:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有男子婚後無固定工作，都靠妻子積蓄度日，酒駕遭判刑易科罰金9萬元，還要妻子借錢來繳，疫情期間被妻要求返家先消毒才能觸碰年幼女兒，但他不從，妻即要求他暫住上班地，而他索性2年不歸，妻子切心訴請離婚，南投地院法官認為雙方無心維繫感情而判離，但男方須支付女兒扶養費用。

判決指出，南投縣一名男子與妻子結婚後，因常換工作，收入不穩定，生活費用都靠妻子的存款，而兩人租的房子還是由岳家代繳，妻子後來要求他每月從薪水轉帳1萬元給妻子當家用，但他只轉帳了幾個月後，就不再每月支付，並用多種理由，要妻子拿錢出來給他花用。

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男子後來因酒駕被判刑3個月，易科罰金9萬元，仍要妻子去借貸幫他繳罰金及修車費用，其妻要他戒酒並認真工作，但他不只未戒酒還在工作犯錯被辭退。

夫妻倆生了1個女兒，養育重擔都在妻子身上，男子後來有再去工作，剛好碰到新冠肺炎疫情，妻子擔心他返家把病毒帶回家，要求他先洗手消毒才能觸碰女兒，而他不只不做，且感冒也不戴口罩，妻子只好要他暫時住在工作地，等疫情緩和再返家住。

男子後來乾脆不回家，與妻分居兩年後，妻子切心訴請離婚。南投地院就親權能力評估請社福機構訪視，該男都推說沒空，只表示不願意離婚。其妻則對孩子的教養等問題都有規劃，法官認為夫妻長期分居，雙方已無心維繫感情判離，而年幼女兒與媽媽生活較理想，惟男子仍有扶養女兒的義務，每月要給付9459元的扶養費。

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