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關聖帝君誕辰逢天赦日 侯友宜新莊參拜祈求團結安居

關公信徒、新北市長侯友宜參拜主祀關聖帝君的新莊區武聖廟。（記者董冠怡攝）

關公信徒、新北市長侯友宜參拜主祀關聖帝君的新莊區武聖廟。（記者董冠怡攝）

2024/07/29 11:34

〔記者董冠怡／新北報導〕今（29）天是農曆6月24日關聖帝君誕辰，也是天赦日。關公信徒、新北市長侯友宜參拜主祀關聖帝君的新莊區武聖廟、聖武堂，並於致詞受訪中提到，希望關帝爺能夠保護台灣、新北市，平安過上好日子，市民面對所有事情，眾人同心同力努力做好，國家也一樣，當國家面臨很多挑戰的過程中，大家要團結一致，讓台灣更進步且更好。

侯也回應媒體詢問新北市目前支援中南部救災的情形。他說，已派出人力與機具南下支援，現在還有一部分在救災，會持續團結中南部的受災戶，協助快速清理完畢，期許可以早日恢復家園。

市府民政局長林耀長指出，武聖廟為北部地區最早的關帝廟，除了是在地信仰中心，也會照顧地方弱勢，開辦「武聖學堂」，優先供給區內低收與弱勢家庭的國中學子，免費供餐及課後輔導；聖武堂同樣熱心公益，發放國中、國小等清寒學生獎助學金，關懷弱勢家庭。

新莊區長朱思戎說，武聖廟身兼新莊四大廟之一，歷史悠久達260餘年，前殿大門上不畫門神，而是以108顆門釘代替，象徵三十六天罡、七十二地煞，以表對關聖帝君的崇敬，後殿則保有清同治年間置產、重修2塊木質碑文及清代匾額；聖武堂位於青年公園山麓邊，為三層樓南方式建築，廟裡精緻木工雕刻、石面雕刻、彩繪牆面，富有特色。

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