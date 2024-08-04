颱風來拒下山 感冒缺藥2度動用空勤／成大教授免罰 全民買單80萬

讓空勤直升機出動二次的成大考古學教授，下機後行動自如，自己走上救護車。（圖：屏東縣消防局提供）

2024/08/04 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕成功大學考古學研究所一名教授在凱米颱風來襲期間帶隊至屏東縣霧台鄉舊好茶部落考古，上山失聯四天，家人向屏縣消防局求助，空勤總隊直升機上月二十八日飛到舊好茶部落找人，他們婉拒下山，直升機空跑一趟，不過該教授四天後卻因感冒無藥可用，且道路中斷溪水暴漲無法撤離，再度求助，本月二日搭空勤直升機下山，被批浪費救災資源。

屏消：生病有需求不會裁罰

但教授行為讓外界觀感不佳

屏東縣消防局表示，因為生病有需求不會裁罰，但觀感不佳。空勤總隊估算，直升機出勤一趟，每小時約花費二十萬元，出勤二趟大約四小時，不算人事成本及管銷費用，約耗掉八十萬元。

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警、消指出，教授等四人於凱米颱風期間上山，和家人失聯四天，家人心急求助，屏縣消防局和空勤直升機上月廿八日飛抵舊好茶部落，下降接觸到教授等人，他們沒有下山意願，直升機折返。

沒想到本月一日晚間八時，屏縣消防局再次接獲通報，指教授身體不適、有感冒症狀，沒有藥物，但凱米颱風過後山區路徑受損，溪水湍急，需要直升機協助下山就醫；空勤直升機隔天第二度飛抵舊好茶部落，執行吊掛將教授送到長治鄉特搜大隊，轉送屏基醫院治療，教授拿藥後已離院。

由於教授是在颱風期上山，期間未與家人聯絡，直升機前往救援時又拒絕下山，卻於四天後求助搭直升機下山，事情曝光後引發爭議，被不少網友和民眾批評浪費救災資源，把救援直升機當成自家交通工具。

消防局表示，霧台鄉舊好茶部落非縣府公告管制山域，教授身體不適需要就醫，因對外聯絡道路中斷且溪水暴漲，認定其有撤離及就醫必要性，因此不會裁罰或收取搜救費用；不過消防局認為教授的相關行為，讓外界觀感不佳。

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