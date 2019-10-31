老董搞上越南按摩女爽同居 還幫她兒子繳學費

吳姓老闆戀上越南按摩女，2人同居還共赴越南旅遊，吳男越女兒子繳學費，吳妻提訴求償，新北地院判賠20萬元。（示意圖）

2019-10-31 19:00:51

〔記者王定傳／新北報導〕經營汽車零配件公司的吳姓老闆，戀上來自越南的吳姓按摩女，吳妻察覺怪異，查出2人同居，還共赴越南旅遊，丈夫還幫吳女的兒子繳學費，2人甚至互稱「老伴枕邊人」、「色狼」，吳妻提訴求償，新北地院審理後判定2人行為已逾越一般已婚男女間交往分際，判賠20萬元。

據了解，吳姓老闆在新北市經營汽車零配件業，生活富裕，有能力繳2間房屋房貸，也愛打高爾夫球，卻選擇向吳女分租一個房間棲身。

請繼續往下閱讀...

吳妻察覺怪異，發現2人同居，互稱「色狼」、「老伴枕邊人」，還一起到越南旅遊、探親，調閱監視器畫面赫然發現，丈夫竟大膽地在公司櫃檯前碰吳女左前胸，吳妻憤而提告，求償100萬元。

2人否認偷情、共赴越南及摸胸等指控，吳男還喊冤，因妻子猜忌他與吳女交往，不斷更換鎖頭，又聲請保護令，他不得已只好向吳女分租一個房間暫時棲身。

但法官認為，2人曾一起到越南旅遊、同居，互稱「枕邊人、老的伴」、「色狼」，吳男甚至替吳女之子繳學費，並以同居為由，要求吳女超過1點沒回家要告知，甚至在櫃檯前觸碰吳女左前胸皮膚，判賠20萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法