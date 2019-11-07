國安私菸案第二波偵結 特勤郭雪芙等27人緩起訴

少將林國欽。（資料照）

2019-11-07 10:13:17

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署偵辦總統府侍衛室私菸案，繼今年8月23日首波起訴國安少校吳宗憲、張恒嘉等13人後，今再對永和警衛室少將林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲等訂菸大戶27人做第二波偵結，依違反稅捐稽徵法處分緩起訴。

檢方調查認定買菸流程分為兩階段，一是吳宗憲行前預訂的9200條菸，因量大上不了機，先運至華膳保稅倉庫存放，待專機返國後採機邊交貨；另一部分則是機上加購，華航將809條菸品裝載上機，由空少白梓佑負責推銷，總共售出10009條菸。

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首波起訴名單為國安特勤人員吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、葉信宏、潘秉忠、張家維、李君偉、黃柏維及林志建7人，華航方面則有邱彰信、于堯、黃川禎以及空品處職員陳穎彥4人。

第二波偵查行動則是鎖定27名訂菸大戶，自9月中開始陸續傳喚購買100條的林國欽、幫男友代買100條菸的張嘉玲等人。

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