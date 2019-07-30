私菸誰下訂？ 特勤交出20人 北檢密訊

2019-07-30

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤人員涉私菸案，北檢昨向國安局函調派車單、人事編制等資料，以及赴桃園機場調閱菸品序號釐清來源，經與總統府侍衛室及特勤中心協調後，終取得二十人訂菸名單，經派駐國安局政風處的高檢署檢察官劉異海協調，另向國安局商借秘密地點開臨時偵查庭，以證人身分傳訊二十人，由陳淑雲、王鑫健等兩名北檢主任率同四名檢察官一同偵訊。

訂菸、派車 均有上報永和警衛室上校

檢調上週提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲後，吳的上手張恒嘉昨也被提訊，據知兩人供出訂菸流程及派車載運等環節，並有上報「永和警衛室上校」；但檢調基於偵查不公開，不願證實及透露任何消息。

據知，吳宗憲、張恒嘉分別為蔡英文總統今年度兩次出訪專案的行政官。兩人在提訊時都說，基於「分層負責」原則，包括向華航空品處詢問免稅品及菸品等訂購流程、倉儲地點、特勤單位派車載運地點等「行前規劃」，都有詳實向長官陳報並聽從任務派遣，其上層督導者為上校組長。

團購無限制 涉案士官：沒想過會觸法

另據涉案士官透露，吳宗憲於「自由民主永續之旅」出訪前兩星期，曾將華航的免稅品紙本訂購單，分送至總統府侍衛室旗下各組室，包括警情組、侍從組、內衛組、行政組及醫務所，且沒限制團購者身分、數量，大家從沒想過會觸法。

據指出，吳宗憲等人涉嫌在鄰近總統官邸的特勤宿舍中，清點訂購名單下訂的香菸品牌及數量，也多次致電華航承辦窗口空品組長黃川禎確認，因舉動太招搖，連包括副總統維安的「平安」警衛室等單位人員，對菸品團購也多少有耳聞。

由於此案牽連甚廣，北檢檢察長邢泰釗指示曾在三中案偵訊過前總統馬英九的王鑫健，接手查華航人員涉圖利等環節；具財經專業的偵十組檢察事務官則協辦華航案情；原承辦檢察官黃偉專責調查特勤涉貪部分。

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