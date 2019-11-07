今日熱點》大選維安編組今結訓 330特勤宣誓以身為盾護安全

國安局特勤中心330名特勤人員今結業，宣誓貫徹「以身作盾」護衛第15任總統、副總統候選人安全。 圖為上一屆維安人員示範有維安狀況下保護候選人進行實彈射擊。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

2019-11-07 08:00:00

〔記者羅添斌／台北報導〕國家安全局今天將舉行第十五任正副總統選舉安維編組結訓典禮，共計有330位經過專精訓練合格的特勤人員宣誓貫徹「以身作盾」丶護衛警衛對象決心，典禮還將展示與美國祕勤局同步換裝的各項最新裝備，確保大選維安工作圓滿順利達成。

特勤安維編組將在候選人於中選會完成登記日起，至中選會公告當選人翌日2400止，協同有關機關負責候選人及配備安全維護工作。

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對於特勤人員以安維編組型式加入候選人保護行列，可能會引發在野黨候選人陣營的疑慮，國安局特別強調，特勤人員在今天的結訓典禮中，將共同宣誓「依法行政丶行政中立丶聯合編組丶安全第一」的決心，並且絕不會參與安全維護以外的事務。

國安局表示，有關總統大選安維編組人員的遴選，國安局特勤中心統合運用特勤中心丶內政部警政署丶國防部憲兵指揮部等單位所屬成員，並因應安維任務需求，共計編成安維基本編組5組及1組預備組，每組成員55人，合計330位特勤人員。

今天的結訓典禮將由國安局長兼特勤中心指揮官邱國正主持，會場將陳列展示最新採購的候選人座車及警備隨扈車；在維安裝備部分，此次大選任務將配備與美國祕勤局最新換裝的狙擊槍及手槍丶槍響偵測器，另展示國造新式步槍等裝備。

為因應空拍機及無人機可能在造勢場合及候選人蒞臨場所產生危害，國安局也將展示最新款式的干擾器，可以有效干擾丶阻斷各式空拍機及無人機的侵擾及威脅。

維安對象（紅帽者）遭到攻擊時，以防彈公事包擋子彈，並開槍反擊，實彈射擊演練。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

圖為女性特勤人員示範擊破絲毫不讓鬚眉。（資料照）

圖為特勤人員展示配備電擊器的「網槍」，有效制伏歹徒。（資料照）

圖為國造T91S步槍維安設備。（資料照）

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