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首頁　>　政治

無人機如影響選舉維安 徐國勇：會有相關手段處理

無人機。示意圖與新聞無關。（資料照）

無人機。示意圖與新聞無關。（資料照）

2019-11-04 10:04:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕墾丁龍磐公園本月2日舉辦無動力滑翔機競賽，外籍選手大衛．克提納所操控無動力滑翔機，卻砸中遊客造成死傷。對此，立法院內政委員會今日審查內政部所屬單位預算，民進黨立委劉世芳問，由於總統、副總統選舉「安維七號」成軍，無人機如涉及維安疑慮，會如何處理？內政部長徐國勇表示，除干擾器外，也有相關手段能處理因應。

徐國勇今赴內政委員會列席預算審查會並備詢，劉世芳問，對於無動力滑翔機導致意外，我們非常遺憾，無人機非內政部業管業務，但包括保險給付、安全場域等，內政部會全力檢討、協助。

劉世芳追問，選舉將至，總統、副總統「安維七號」特勤將成軍，有無針對無人機的防範作為，縱使並非故意，仍涉及公共安全問題。徐國勇表示，警政署內部簡報時有提及無人機處理，相關單位也配有干擾器，會有相關手段處理。

民進黨立委洪宗熠也詢問選舉維安議題，徐國勇表示，對於空中攻擊，國安局和警政署都有設備，緊急採購也已完成，之後就會進來，相關人員都有干擾槍，操作範圍約兩公里。他也表示，除非有登記過的媒體無人飛機器，相關競選場域會不准遙控飛機飛上去，如飛上去，就使用干擾器處理。

洪宗熠也問，包括彰化縣立委參選人陳秀寶日前遭人恐嚇要被「殺掉」，無黨籍立委林昶佐也接到恐嚇信，另外，高雄市長韓國瑜日前也遭丟雞蛋，這些事情的處理情形為何？徐國勇表示，這些相關單位一定會加強，也會提醒各縣市政府，對於候選人安全要加強維護。

內政部長徐國勇。（記者涂鉅旻攝）

內政部長徐國勇。（記者涂鉅旻攝）

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