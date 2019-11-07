大選維安》「安維七號」成軍 新手槍、空拍機干擾器受矚目

克拉克手槍。（記者涂鉅旻攝）

2019-11-07 09:32:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統、副總統大選將在明年1月登場，國安局特勤中心今日舉辦「安維七號」成軍典禮，預計有上百名特勤人員將接受國安局長、特勤中心指揮官邱國正校閱。直得注意的是，為全球新裝備的「克拉克19型」（Glock 19）第五代手槍，將成為此次維安人員的隨身配備。另為防範遙控飛行器的滋擾，國安局也準備SKYNET空拍機干擾器，有效干擾距離約2公里。

根據國安局特勤中心展示的裝備，克拉克19型第五代手槍，口徑為9公厘，槍長170公厘、槍重610公克，有效射程約70公尺。其主要功能為輕巧、易於保養、操作，可更換握把片，配和射手使用，且為配合射手慣用手，槍身二側皆有彈匣和滑套釋放扭，另有撞針、板機、墜地保險等三種保險。

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至於SKYNET空拍機干擾器，國安局表示，這款干擾器重量約5公斤，可連續發射80分鐘，待機時間約8小時，發射頻率包含1.5、2.4和5.8GHz，可供特勤編組人員防範空拍機滋擾、驚擾，也可機動式部署，有效干擾市售空拍機約2公里遠。

無人機干擾器。（記者涂鉅旻攝）

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