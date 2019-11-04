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總統候選人維安特勤 7日成軍

國安局長邱國正。（資料照）

國安局長邱國正。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕距離總統大選只剩兩個多月，國安局特勤中心預計在七日舉辦「安維七號」特勤人員成軍典禮，原訂以「五加一」組人員因應。不過，由於前副總統呂秀蓮等八組被連署人皆未過門檻，維安編組將略作調整。據透露，各界仍關注親民黨主席宋楚瑜是否登記參選，國安單位態度即為做好萬全準備，並可視登記結果調配人員編制。

目前除民進黨籍現任總統蔡英文、國民黨籍高雄市長韓國瑜兩組人馬確定參選，時代力量已決定不推派總統候選人，親民黨則尚待宋楚瑜對外宣布其動向。

據了解，特勤中心原規劃「五加一」組維安人員，總人數約逾三百人，但因無人通過總統、副總統連署門檻，加上親民黨態度未定，因此維安編組會視情況調整。

據透露，相關單位態度就是「做好最好的準備」，且「五加一」組人員訓練已完備，因此在七日舉辦的「安維七號」特勤人員成軍典禮，仍會讓全數受訓人員參加，但實務上，會在總統、副總統候選人登記之時，調配最終正式與備援組數，各組維安人數也可能做調整，假如最後有三組人參與，也不排除增加各組人數，強化維安能量。

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