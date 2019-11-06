恐佈！闖空門黑衣人被屋主發現還很淡定

雲林斗六市龍潭里昨天發生蒙面黑衣人闖入女學生租屋處，打開插座面板，女學生返回住處發現嫌犯還很淡定。（截圖自靠北雲科）

2019-11-06 13:51:19

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗六龍潭昨天發生蒙面黑衣男子闖空門案件，租屋女學生返家發現，敲門、呼叫男子竟淡定繼續拆解插座面板，女子發現報警，斗六分局員警調閱附近監視器追緝。

女學生用手機拍攝，只見蒙面黑衣男子拆下牆上插座面板，女學生敲門男子沒反應，女學生再敲一次又喊「hello」並說「可以幫我開個門嗎？」男子轉頭回看一眼，淡定的裝回插座面板後，再從窗戶逃離。

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昨天晚上9點多有民眾在「靠北雲科」po出蒙面黑衣男子闖空門手機錄影影片，呼籲租屋同學要多加注意，po文引起網友議論及分享，網友留言「太可怕了吧」、「怕爆」、「扯」、「建議受害同學報警處理，軍訓組有反針孔偷拍偵測器，有需要可至軍訓組借用及尋求協助」…。

斗六警分局公正派出所長何圳生指出，受理女子報案後檢視監視器，發現有一名男子侵入房內，至於犯嫌的動機警方進一步調查相關監視器調查了解中。

何圳生呼籲，租屋學生、家長可多利用警方的「治安風水師」檢視租屋處周邊環境，確保租屋安全。

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