兒童汽座放屋外曬被拿走 因失主說了這句話竊嫌無罪

林男取走路邊的汽座，獲判無罪。（資料照）

2019-11-05 21:18:38

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名張姓男子去年清洗孫女的汽車安全座椅，放在屋外曬太陽晾乾，1小時後竟消失無蹤，報警後才知遭林姓男子拿走，惟林男辯稱以為汽座是資源回收物，才載回家放置，絕無偷竊意圖。高等法院審理後發現，張男曾說過放在該處的東西常被拿走，林男誤拿的機會確實很高，日前維持一審桃園地院的無罪判決，全案確定。

去年7月間，張男因為孫女尿在汽座上殘留臭味，把它拆下來清洗，並放在屋外圓形花台旁曬太陽，過了一小時，他想差不多乾了，遂出門要拿回來，沒想到汽座竟然憑空消失，趕緊報警處理。

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警察調閱監視器，發現騎車經過的林男涉有重嫌，立刻通知到案說明，林男承認拿走汽座，但否認竊盜，強調當天看到汽座被棄置在該處，以為是資源回收物，才會放在後座載回家，主觀上絕無竊盜意圖，願意歸還。

張男接到警方通知，才知道汽座被林男載走，但他認為汽座才買半年，外觀看起來很新，不太可能被當作資源回收物。

高院審閱卷證，發現汽座放置的位子在道路轉角處，客觀上為放回收物的常見場所，而張男也證稱「我東西放在那邊時不時就會被人家拿走」，可見放在該處的物品，常遭人誤認為回收物而取走。

高院還說，若林男真的要偷汽座，而非自己使用，應偷完之後隨即變賣，但林男並未這樣做，警察找上門後還歸還汽座，難以認定有竊盜意圖。

綜上，高院認為，林男只是疏忽未加詢問或確認就取走汽座，但難以推論出他有不法所有的竊盜意圖，桃院判決無罪並沒有問題，日前予以維持。

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