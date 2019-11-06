竊賊潛入雜貨店只偷高價菸 警鎖定對象

竊賊破窗雜貨店只偷高價菸。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-06 07:55:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春四溝里發生一起奇特竊案，一家小雜貨店深夜遭竊賊破窗闖入，除了現金外只都偷走高價香菸，高價高粱酒及其他菸品都沒偷走，奇特偷法讓業者又好氣又好笑恆春警方據報調查，懷疑是鎮內毒品人口，調閱監視器已經鎖定特定人士追查。

「專偷高價的香菸，實在很可惡！」遭竊的雜貨店老闆陳龍林說，雜貨店晚上沒人居住，應該是熟悉他們作息的竊賊，奇怪的是，拉開鋁窗、打破窗戶敞開後門逃逸，卻沒有搬走屋內其他值錢的物品，不知道是良心發現還是急著拿去換現金。

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雜貨店初步盤點，除了被偷走抽屜內五萬多元，高檔的日本峰牌等一百三十元及一百五十元香菸，10幾包零售及整條的都被拿走，一瓶要價五百多元的高粱酒及電視等家電，卻沒有被偷走，懷疑竊賊應該是騎摩托車前來；恆春鎮代李建華也到場關心，提醒周邊居民小心防盜。

恆春警方表示，竊賊急著帶走高價香菸及現金逃逸，顯然是急於變現花用，極大機率是轄區內的毒品人口，能夠確認屋內沒人破窗行竊，也不排除有地緣關係，經調閱周邊三支路口監視器，已經鎖定特定人士追查，也提醒民眾入夜注意門窗是否上鎖，以及白天周邊是否有可疑人士徘徊。

竊賊破窗雜貨店只偷高價菸。（記者蔡宗憲攝）

竊賊破窗雜貨店只偷高價菸。（記者蔡宗憲攝）

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