二水鄉土地公座騎虎爺失竊 警方今逮捕1嫌

二水鄉源泉村聖德宮內土地公神桌下供奉虎爺50年，近日傳出失竊。（記者陳冠備翻攝）

2019-11-01 19:45:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉本週末將舉行二水跑水節活動，彰化縣政府本週一（28日）在二水林先生廟舉行活動記者會，彰化縣長王惠美與會，場面熱烈，但同時300公尺外的聖德宮土地公廟遭闖空門，虎爺遭竊，連神桌上的九個敬杯都不翼而飛，村民發現緊急報警，警方經過多日偵查，今日逮到一可疑嫌犯，失竊虎爺仍沒下落，村民擔心慶典在即，沒有虎爺鎮守會不安寧。

二水鄉源泉村是八堡圳引水灌溉彰化平原的重要據點，50年前聖德宮於八堡一、二圳交會處建廟，多年來已是當地村民的信仰中心，信徒也於侍奉神明土地公神桌下供奉虎爺，提供神明的坐騎，鎮守境內安全，也希望能為百姓帶來錢財。

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源泉村長張鈞雲表示，聖德宮建廟50年未有神尊失竊，當天還是農曆初一，不少信徒一早就帶著供品前往祭拜，由於跑水節即將舉行，當天縣長王惠美到鄰近林先生廟參與祭祀，懷疑竊賊趁人潮湧過去同時，廟中無人趁機行竊，雖然他立刻全村廣播請村民協尋虎爺，但仍無下落只好報警。

有村民表示，本週末就要舉行跑水節，擔心虎爺失竊，土地公少了座騎，鎮守境內安全有影響，希望能趕快找回虎爺；對此田中分局偵查隊長曾煥東表示，警方已調閱附近的監視錄影畫面，鎖定一名可疑的對象，今日循線逮捕，但其住處未發現失竊虎爺蹤影，嫌犯也否認行竊，案發詳情仍須進一步釐清。

二水鄉源泉村聖德宮內供奉的虎爺，已經守護當地50年（記者陳冠備翻攝）

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