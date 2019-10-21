烏魚子、干貝、魚翅… 惡賊全台騙透透 回到雲林GG了

2019-10-21 20:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕無所不騙，全台騙透透的顏姓男子，還是栽在雲林警方手裡。

光是國慶連假就騙走多家業者昂貴海產的顏姓男子（44歲、雲林縣土庫鎮人），經警方調查，顏男全台騙透透，從烏魚子、干貝、魚翅、蒜頭等專挑高價農漁產品，行徑相當惡劣，虎尾分局偵查隊鎖定顏男行縱埋伏多日將他逮捕，檢方喻令收押，讓被害業者人人稱快。

台南市學甲區一家海產批發業者在中秋節被44歲顏姓男子偷走價值3千多元的1箱冷凍白蝦，學甲分局展開追查，案發後11小時，在白河關子嶺逮到他，顏男以罹患大腸癌為由被無保釋回，結果顏男持續北上犯案，陸續又傳出在基隆、宜蘭等地故技重施。

顏男犯行經電子媒體披露，正逢休假的虎尾分局偵查隊長李志文，無意間在電視發現顏男酷似4年前他所偵破的雲林區漁會詐騙烏魚子案，蒐集資料並聲請搜索票，由雲林地檢署檢察官朱啟仁、李侃穎指揮偵辦，終於將顏男逮捕到案，因顏男罪行重大，當庭收押裁准。

檢警今天說明，顏男犯案手法都相同，選定目標後先與商家佯稱購買農漁牧產品，且專挑高價者，取得商家信任後，先將產品搬運到他車上，趁商家清算結帳時間差，直接將貨品載走逃逸無蹤，商家望著揚長而去的車子氣憤不已，初步統計被害人超過10人。

虎尾警方埋伏多日終於在汽車旅館將顏嫌逮捕，當顏看到正是4年前逮他的李志文及虎尾分局偵查隊小隊長廖和全頓時傻眼，直呼「去了了」，身上起出4小包、重約9公克安非他命，訊後被依竊盜、毒品等罪聲押獲准，檢方並呼籲若有其他被害人可主動向虎尾分局偵查隊（05）-6329240報案，雲林檢警主動偵辦的精神更贏得肯定。

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