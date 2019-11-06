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虐死1人還有11人失蹤 周刊爆邪教「聖母」曾是公家約聘人員
2019-11-06 08:42:38
〔即時新聞／綜合報導〕先前警方破獲「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又名中華日行一善學會），該邪教打死一名信徒，教主「聖母」林欣月被捕裁定羈押。周刊報導指出，雖然林欣月已被捕，但仍有11人加入邪教後失蹤，林欣月的背景也被起底。
《周刊王》 報導，61歲的林欣月原本是公家機關約聘資訊人員，先生則是漢翔工業高階主管，林女幻想自己能跟神仙溝通，退休後與友人創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，她說人的磁場會受外力干擾，只要聽從指示修行就能「潛能靈動開發」而成仙。恐怖的是，如果信眾不服從，她會以「靈魂被畜牲入侵」為由用「宇宙能量棒」來調整磁場。
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報導指出，有數名「中華白陽四貴靈寶聖道會」成員出面控訴，雖然林女已被羈押，但她的手下卻仍繼續控制信徒，至今仍有11名信徒失蹤，有信眾表示，自己帶女兒入教，自己因為理念不合被踢出來，但女兒卻堅持不離開，如今女兒疑似身處中國廣西南寧。