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    愛子吸毒騎車摔死 父母怪政府「水溝沒加蓋」怒告國賠敗訴

    黃姓男子吸毒摔車溺死，父母怪政府「水溝沒加蓋」告國賠敗訴。（圖由民眾提供）

    黃姓男子吸毒摔車溺死，父母怪政府「水溝沒加蓋」告國賠敗訴。（圖由民眾提供）

    2024/11/02 10:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕44歲黃姓男子騎車不慎摔進路旁排水溝溺斃，父母控訴護欄設計不良有多處缺口，水溝還沒加蓋，怒告國賠求償322萬餘元，但法官發現，黃男身高177公分，但水溝裡的水只有45公分深，一般人就算不慎跌入水溝裡，也能自行爬起不會溺水，認定死因是他吸毒所致，因此判父母敗訴。

    判決指出，2022年5月8日凌晨1點多，黃姓男子騎車外出，同天清晨5點多，黃男被路人發現摔進路旁排水溝溺斃，父母不滿，認為該路段護欄設計不良有多處缺口，水溝還沒加蓋，導致愛子摔進水溝裡死亡，怒告國賠求償322萬餘元。

    高雄地院審理時，高市府工務局和農業部農田水利署都否認有過失，辯稱護欄缺口處的兩側護欄上各有設置一反光導標，足以對用路人警示提醒，通行者可明顯辨識而不致有跌落危險，溝渠水深約45公分，流速不快，縱使不慎掉入，應可輕易站起脫困，通常不會發生溺斃。

    法官根據法醫的驗屍報告，發現黃男身體並無致死性外傷，加上他體內驗出安非他命等毒品成分，研判車禍發生時，黃男應是濫用藥物導致多重藥物中毒，摔落水溝後未能起身避免溺水窒息，因此認定黃男死因與政府無關，判父母敗訴，可上訴。

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