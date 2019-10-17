末日邪教信徒一家6口囚密室9年 失語自認地球僅存人類

2019-10-17 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一處農舍驚傳一家6口遭「末日邪教」領袖約瑟夫（Josef B）囚禁在「密室」長達9年，「等待末日」！直到其中一名受害者簡（Jan Zon van Dorsten）日前成功向鎮上的酒吧求助，警方才將簡的父親和4名兄弟姊妹帶出密室，據報導，他們有人無法正常交談，用「自創語言」溝通，甚至相信他們是地球上僅存的人類。

綜合外媒報導，消息昨（16）日經荷蘭當地媒體披露，今（17）日據外媒報導，警方逮捕被鄰居稱為「奧地利人約瑟夫（Josef the Austrian）」的58歲嫌疑人，他在服兵役期間與邪教組織接觸後，成為領袖，與家人已10年沒有聯繫；而住在密室的一家人，曾是約瑟夫的鄰居，分別為簡、簡的父親以及4個成年的兄弟姊妹，他們6人住在藏在農舍客廳櫥櫃後的秘密地下室，在無窗的狹小空間裡，只靠蔬果與水，度過9年不見天日的生活。至於是自願入住，還是遭到囚禁，仍待警方調查釐清。

據報導，身為長子的簡現年25歲，為了讓全家脫離這種「生活」，近日到鎮上求助，但因太久沒有跟人溝通，第3次才鼓起勇氣向酒吧老闆透露，「他剛逃出來，需要幫助」，老闆替他報警後，警方順利將5名家庭成員救出，逮捕約瑟夫；據鄰近住戶表示，約瑟夫很「神秘」、從不主動打招呼，不但在農舍附近裝滿監視器，還時刻用望遠鏡監視院子，一有人靠近就會被趕走。

簡的父親被發現時已經無法起身，據警方調查，簡與他4個兄弟姊妹沒有戶籍，而他們的母親在2010年去世，未曾與他們居住在地下室；由於他們「與世隔離」9年，有的無法正常交談，只能用「自創語言」溝通，有些甚至相信他們是地球上僅存的人類，警方現在無法證明他們是「遭到囚禁」或「自願入住」，目前仍在深入追查案情。

警方發現，簡在移居地下室前，曾使用過臉書，他最後的網路活動紀錄停在2010年；直到6月他找到新工作後，又重新開始使用臉書，甚至開了IG帳號、在上面發照片。

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