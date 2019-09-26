無辜！被捲入邪教 協會理事長：根本不認識對方

2019-09-26 16:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中檢警昨天宣布偵破一個邪教，查出林姓女子在自創教派網站上宣稱，她同時也是社團法人中華非營利組織發展協會的常務理事，經查是子虛烏有，造成協會困擾，協會理事長曹正謀今天說，中華非營利組織發展協會以幫助弱勢團體為主，與宗教無關，且根本不認識林女這號人物，對於無端被捲入邪教特此澄清。

刑事局中部打擊犯罪中心昨天宣布偵破一個暴力宗教犯罪集團，由自稱「聖師」、「聖母」的林姓女子創立，自訂教條，誆稱信徒體內有邪靈會違反教條，施虐驅魔，甚至還導致一名女子命喪中國。經查，林女創立的社團法人中華白陽四貴靈寶聖道會，2016年登記設立在台中市大里區。

林女卻在網站上宣稱，她同時也是社團法人中華非營利組織發展協會的常務理事，對此，協會今天在官網上發表嚴正聲明，林女並非協會常務理事，毫無任何關係，也從未接觸過，同時也請刑事局中部打擊犯罪中心詳加調查、澄清正名。

理事長曹正謀今天說，中華非營利組織發展協會秉持「無緣大慈、同體大悲」的精神，「照顧一個人，不如照顧更多人」的心志，自97年成立以來，一直朝向扶助弱勢家庭、團體者的身、心、靈、權益推展，帶動大專青年志工投入社區服務，以照顧單親家庭、新移民（外籍配偶）、原住民及偏遠小學為服務對象，以提升生活品質及品格教育為服務理念。

曹正謀強調，協會與宗教無關，且根本不認識林女，對於無端被捲入邪教風波感到相當困擾，籲外界勿再以訛傳訛。

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