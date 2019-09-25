悚！集體下跪自打耳光 邪教打死人竟稱「借竅驅魔」

2019-09-25 21:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮中打查緝邪教，在位於南投縣的道場查扣20多段錄影畫面，檢方詫異發現，這個邪教宣稱「借竅驅魔」，毆打不聽話或想脫離的信徒，竟然會錄影，動機可能是殺雞儆猴，更泯滅人性的是，還有毆打2歲女童，以及約20信徒「集體自虐」的荒唐畫面，多名信徒因不聽話等細故，被迫下跪「集體自虐」，自己打耳光，如果打得不夠用力，在旁的「三才」等幹部，會徒手或持棍痛打頭部。

諷刺的是，檢警從道場內「救出」19名信徒，竟有多人宣稱他們不是被毆打，而是「驅魔、除魔」，去除心中的惡魔，施暴的部分幹部（三才），也宣稱她們不是打人，而是「借竅驅魔」，神佛借用她們的身體（借竅），驅除信徒心中的惡魔（驅魔），說法相當荒唐。

檢方從錄影中發現，一名媽媽帶著3月嬰兒與2歲女兒投入邪教，想要脫離，邪教三才等幹部，用衣服蒙住女童毆打頭部，藉此威逼母親留下，女童痛得厲聲慘叫，母親在旁痛哭哀求「放過我女兒」，手段堪稱泯滅人性。

另外，還20多名信徒因「不聽話」等細故，或想脫離此邪教，被迫下跪「集體自虐」，自己打耳光，如果打得不夠用力，在旁的三才等幹部，會徒手或持棍痛打頭部。另有8段錄影，是個別信徒被毆打畫面，其中一人被毆打的主因，竟是幫忙聖母林欣月整理雜物時，林欣月質疑這名信徒偷看機密資料，再以「借竅驅魔」為由，教唆幹部將他痛打一頓。

至於在中國南寧道場內，被活活「踩死」的方女，也是負責教訓毆打信徒的三才，她跟著林女到南寧道場，沒有依林女的指示，夜間在道場留宿，而是私下外宿，林女認為她「野心、慾望大，想當女王」，命令方女躺在道場地板上，教唆許姓、林姓兩名女三才，用腳踩踏方女，將方女的肝臟踏破致死，再教唆一名中國籍男信徒向公安自首，宣稱因情感糾葛而誤殺方女，林女等人則於翌日潛逃回台灣，檢警拘提三才許女與林女，許女辯稱是神佛附體，她不知道發生何事，林女則坦承施暴，他頗懊悔說，「我知道這樣做（打人）是不對的」。

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