被打到遍體鱗傷、頭破血流 信眾仍堅信是「聖母」驅魔

2019-09-25 15:28

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣佈偵破一個邪教，由自稱「聖師」、「聖母」的林姓女子創立自訂教條，誆稱信徒體內有邪靈會違反教條施虐驅魔，儘管都已經被打到遍體鱗傷，但被營救出的19名信眾仍深信此舉是為了驅散體內邪靈，實在令人匪夷所思。

據了解，社團法人中華白陽四貴靈寶聖道會2016年登記設立在台中市大里區，理事長林姓女子還擔任社團法人中華靈寶潛能開發學會與社團法人中華非營利組織發展協會的常務理事，設立目的是「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心；發揚中華優良之傳統文化道統、儒風思想，使永續傳承；促進國人身心靈健康、家庭和樂、社會安定、國家富強。」還錄製多支影片放上Youtube。

檢警追查發現，合法登記的「中華白陽四貴靈寶聖道會」又稱「中華日行一善學會」，自2009年起就招募信眾，分別在台中、南投與廣西南寧設置道場，估計有百名信眾，以家人互相介紹方式進入該組織，一旦加入就很難脫離，甚至會被拘禁控制行動，以集體意志控制信徒不能有個人想法。

而警方根據現場查扣的證物，發現林女自訂各種教條，信眾稍有違反就被認為體內有惡魔，信眾互相舉證並以毆打方式驅魔，「沒有宗教會這樣對待信徒。」看過2歲男童遭毆打影片的幹員指出「完全不懂事的小孩被打到嚎啕大哭後恍神」，信眾以女性為主，但不分男女老幼都會被毆打。

有信徒被棍棒、水管等器械打到頭破血流，還有人耳朵腫脹出血，或是大腿、臀部嚴重瘀青，該集團竟全程錄影紀錄傷勢復原狀況，再由自稱「聖師」或是「聖母」、「阿母」的林女在信徒傷勢復原後，誆稱「這就是神蹟」，讓偵辦警員大呼「真的是太莫名其妙了」。

儘管如此，警方當天營救出的19名信眾，仍堅信「聖母」是在幫他們驅魔，口徑一致是自願禪修，導致偵查難以完全恢復原貌，由於該邪教已經設立約10年，警方掌握前後約有百名信眾，且該邪教以信徒捐獻為主要財務來源，目前尚未發現幕後出資金主，正深入追查是否涉及其他不法行為，同時呼籲曾受該暴力宗教犯罪集團迫害民眾，勇於出面指證。

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