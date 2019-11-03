斜坡滑翔機肇事》美籍男子下午移送屏東地檢

肇事的美國籍男子David昨天拒絕夜間偵訊，今天在律師陪同下進行偵訊，下午移送屏東地檢署。（記者蔡宗憲翻攝）

2019-11-03 15:00:02

［記者陳彥廷／屏東報導］「台灣遙控斜坡滑翔機協會」原訂自2019年11月2日起於墾丁龍磐公園舉辦1年1度的F3F無動力滑翔機國際公開賽，不過昨天卻釀撞死管制範圍外遊客的意外，肇事的美國籍男子David昨天拒絕夜間偵訊，今天在律師陪同下進行偵訊，下午移送屏東地檢署。

這起意外造成台灣36歲的林姓女子當場死亡，其懷中的2歲男孩也受傷，所幸經送醫後並無大礙，但只是出遊，根本沒料到竟在國家公園步道上遭飛機砸死，家屬質疑直說離譜。

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該賽事雖有經申請，今天已確定是在安全範圍外約350公尺處發生，機身最多約5公斤重，卻奪走1條人命，加上又是美國籍選手，還拒絕夜間偵訊，一度引來網友熱議，據悉，主辦單位因為語言不通又是在假日，事態複雜，昨天深夜已透過管道與該美籍男子家屬聯繫，並通知美國在台協會（AIT），請其給予協助。

警方表示，針對該協會的理事長及美籍男子，以業務過失致死及傷害罪偵辦，而該美籍男子拒絕夜間偵訊或是請律師陪同筆錄等，屬當事人權利，目前偵訊後已將該美籍男子移送屏東地檢署。

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