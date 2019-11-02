獨家》滑翔機競賽失控撞死少婦 美籍男曾拿過「颱風賽」團體冠軍

David曾在2017年的颱風賽中獲得佳績。（記者陳彥廷攝）

2019-11-03 00:04:52

［記者陳彥廷／屏東報導］昨天於墾丁國家公園的龍磐公園所舉辦無動力滑翔機國際公開賽，傳出參賽飛機撞死人意外，而「肇事飛機」的操控者David，曾參與2017年的台灣墾丁「颱風賽」，還獲得團體冠軍。

由國際飛航組織FAI所認證的F3F搖控斜坡滑翔機運動，因為機身完全無動力，由人力投擲後純靠風力飛行，有30秒利用風力搖控滑翔機盤高，再操駕方向舵等，配合風微調方向及機身姿態，以來回A、B點共10趟、1000公尺的距離為賽事標準。

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可說是因應風而生的斜坡滑翔機，亞洲的最高等級賽事會將該站命名為「颱風賽」，而龍磐公園受惠落山風，最大瞬間陣風常達輕度颱風等級，加上強風穩定，是亞洲賽事中最名符其實者，2017年就曾於龍磐舉辦「颱風賽」，今年「颱風賽」則於10月在香港舉辦，不少國際選手都選擇繼續到台灣參加下一站，因此雖非巡迴賽中的第1級賽事，卻仍有許多實力堅強的國際飛友。

失事搖控斜坡滑翔機操控者為美國籍選手David，他長年參加搖控斜坡滑翔機，也是美國國內選拔過後的頂尖選手，在2017年的「颱風賽」時，美國隊成員的成績都排名相當前面，因此獲得團體冠軍，David也是其中1員，但昨天卻疑似搖控飛機失控把台灣女子砸死，令人不勝唏噓。

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