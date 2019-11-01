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運毒沒入監還趴趴走 前潮州城隍廟主委王敬鎧南投落網

前潮州城隍廟主委王敬鎧在南投落網，被押回屏東歸案。（記者葉永騫翻攝）

前潮州城隍廟主委王敬鎧在南投落網，被押回屏東歸案。（記者葉永騫翻攝）

2019-11-01 18:28:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕被時代力量立委黃國昌批評涉嫌運輸毒品判刑6年卻通緝趴叭走的前潮州城隍廟主委王敬鎧，今天下午在南投縣落網，屏東警方晚上押回屏東移送屏東地檢署歸案。

立委黃國昌日前接獲檢舉投訴，批評最高法院前年9月13日駁回王敬鎧上訴定讞，依共同運輸毒品遭最高法院判刑6年，但王敬鎧卻遲遲未入監服刑，依然在全國趴趴走，法院去年5月沒收30萬元交保金；但同一時間，他竟以屏東潮州城隍廟主委身份，主持「潮州城隍觀光文化祭」，還由屏東警方協助指揮交管，批評太荒唐。

警方對外說明，黃國昌的說法有出入，廟會舉辦時王敬鎧並沒有被通緝，所以才能出面主持活動，否認有背後力量，而且王敬鎧的哥哥前縣議員王志豐也沒有參選屏東縣議會副議長。

屏東警方也在這起事件後與刑事局南部打擊犯罪中心組成專案小組，今天下午在南投縣逮獲王敬鎧，晚上移送屏東地檢署歸案。

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